Burdur’un içme suyu sorunu DSİ tarafından 2053 yılına kadar çözüldü

Burdur ilinin acil içme suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla 21 milyon ihale bedeliyle DSİ tarafından başlanan proje hızla devam ediyor. 2018 Haziran ayında tamamlanacak olan projenin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Yılmaz, yetkililerden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber'in eşlik ettiği incelemelerde Vali Şerif Yılmaz ilk olarak 10 bin m3'lük su deposu inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Yılmaz, içme suyu isale hattı çalışmalarında ikinci durağı Gökpınar’da devam eden su kuyusu sondaj çalışmaları ve 500 m3'lük yükleme depoları inşaatı incelemeleriyle devam etti. Vali Yılmaz, incelemeleri esnasında Bölge Müdürü Berber ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Yılmaz incelemeler sırasında yaptığı açıklamalarda, “Bugün Devlet Su İşleri tarafından Burdur’un içme suyu sorununun çözümüne yönelik yapılan projeyi yerinde gördük. Görüldüğü üzere çok kısa süre içerisinde baya mesafe alınmış. En son Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu’nun ilimizi ziyaretinde yapmış olduğumuz koordinasyon toplantısında bu işle ilgili ihalenin bittiği ama sözleşmenin henüz imzalanmadığı belirtilmişti. O kısa süre içerisinde hem hat, hem depo inşaatı çalışmalarının hızla devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz” dedi.

Vali Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Burdur’un içme suyunun kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik bir proje Burdur da uygulanıyor. Bu içinde bulunduğumuz depo, yaptığımız bu tesisle beraber, yeni ilave barajlar ve göletlerde beraber 2053 yılına kadar Burdur’un içme suyu sorunu DSİ tarafından çözülmüş olacak. Özellikle DSİ Bölge Müdürümüze ve 182. Şube Müdürümüze, DSİ çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın bu projede emekleri var. Gece gündüz demeden çalıştılar. Burdur’un her köşesinde olduğu gibi Burdur merkezde içme suyu sorunu DSİ tarafından çözüldü. İnşallah önümüzdeki yaz haziran ayında içme suyunu artık Burdurlulara buradan vermeye başlarız diye ümit ediyorum”

BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR, ÖZELLİKLE ŞEHİR İÇİ GEÇİŞİNİN DE SON AŞAMASINA GELİNDİ

Vali Yılmaz, “İçme suyu projesiyle birlikte Burdur önemli bir altyapı hizmetine kavuşmuş olacak ayrıca ulaşımla ilgili hususu belirtmemizde yarar var” diyerek “Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından bölünmüş yol çalışmaları hızla devam ediyor. İlimizde, özellikle şehir içi geçişin de son aşamasına gelindi. Asfalt çalışmalarıyla beraber kaldırım refüj ışıklandırması ve sulaması dahil olmak üzere, şehir içinden geçen Tefenni yolu diye bildiğimiz bölünmüş yolla ilgili tüm çalışmalarda kara yolları genel müdürlüğümüz tarafından, ulaştırma bakanlığımız tarafından yapılmakta inşallah bu çalışmalarda en kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte Burdur’da içme suyu ve bölünmüş yol çalışmalarıyla ilgili ileriye dönük kalıcı alt yapı çalışmalarını bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.