Burgan Bank üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Sürdürülebilir büyüme hedefiyle hızlı, esnek ve çözüm odaklı bankacılık hizmeti sunan Burgan Bank, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde vergi öncesi kârını 190 milyon TL, net kârını ise önceki senenin aynı dönemine göre iki katın üzerinde artışla 147 milyon TL olarak açıkladı. Yapılan açıklamaya göre banka, geçen yıla göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğünü yüzde 53 artışla 26 milyar TL'ye, nakdi kredilerini yüzde 37 artışla 19 milyar TL'ye, müşteri mevduatını yüzde 36 artışla 12 milyar TL'ye yükselterek 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de büyümesini sürdürdü.

Eylül ayı itibarıyla Burgan Bank'ın özkaynakları dönem içerisinde gerçekleşen sermaye artışı ile 1,9 milyar TL'ye, katkı sermaye dahil özkaynakları ise 3,7 milyar TL'ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda yüzde 21,17, solo bazda ise yüzde 23,41 seviyesine yükseldi.

“Stratejik plan ve hedeflerimiz çerçevesinde Türk ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Butik bankacılık anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak sağlam temeller üzerine inşa edilmiş mali yapımız ve sermaye yeterlilik oranımız ile bankacılık sektöründe sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Bununla birlikte ana hissedarımızın da desteğiyle, stratejik plan ve hedeflerimiz çerçevesinde Türk ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda 2018'in ilk dokuz ayında vergi öncesi kârımızı 190 milyon TL, net kârımızı ise önceki senenin aynı dönemine göre iki katın üzerinde artışla 147 milyon TL'ye çıkardık” dedi.

Yenilikçi bakış açısı ve ileriye dönük çalışmalarıyla müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına efektif çözümler ürettiklerini söyleyen Dinç, “Teknolojik gelişmeleri etkin kullanarak her geçen gün ürün ve hizmet kalitemizi geliştiriyoruz. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarına doğru zamanda, hızlı çözümler üretiyoruz. Kurumsal bankacılıktan ticari bankacılığa, perakende bankacılıktan özel bankacılığa kadar tüm segmentlerde verdiğimiz hizmet ile müşterilerimizle birlikte büyüyor, sürdürülebilir karlılığımızı artırıyoruz. 2017 yılından bu yana dijital dönüşüm çalışmalarımız doğrultusunda kitle bankacılığı tarafında daha aktif olmak için kredi ve mevduat ürünlerinden başlayarak tüm hizmetlerimizi güncelliyor, bu alandaki yatırımlarımızı ve müşteri sayımızı artırmaya devam ediyoruz” diye belirtti.