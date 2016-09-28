Diğer
Kategoriler

Burhan Erçal serbest bırakıldı

Erçallar A.Ş. CEO’su Burhan Erçal serbest kaldı.

Burhan Erçal serbest bırakıldı

28 Eylül 2016 18:51

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeleri gözaltına alınmıştı. 17/25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından mütevelli üyeliğinden istifa eden iş adamı Burhan Erçal'ın da bilgisine başvuruldu. Erçal, 17/25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütü ile tüm bağlarını kestiğini ve istifalarını noter kanalıyla gerçekleştirdiğini mahkemeye belgeleri ile sununca serbest kaldı.

17/25 Aralık darbe girişiminin ardından Erçal, Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa etmişti. 

Etiketler: burhan erçal


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!