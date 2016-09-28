Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeleri gözaltına alınmıştı. 17/25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından mütevelli üyeliğinden istifa eden iş adamı Burhan Erçal'ın da bilgisine başvuruldu. Erçal, 17/25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütü ile tüm bağlarını kestiğini ve istifalarını noter kanalıyla gerçekleştirdiğini mahkemeye belgeleri ile sununca serbest kaldı.

17/25 Aralık darbe girişiminin ardından Erçal, Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa etmişti.