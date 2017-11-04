Burhaniye'de 150 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteği ile yenilendi

İlçenin kırsal Şahinler mahallesinde Uğur Özdemir’e ait Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'nun desteğiyle yenilenen zeytinyağı fabrikasının açılışı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından açıldı.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Şahinler mahallesinde, yaklaşık 150 yıllık zeytinyağı fabrikası 1 milyon liralık TKDK desteğiyle yenilerken, 60 ton olan kapasitesi de 140 tona çıkarıldı. Yenilenen fabrikasının sezon açılışı da törenle yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Erdurmuş, TKDK İl Koordinatörü M.Zahit Döğdü, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Müftü Hacı Öz’ün yaptığı duanın ardından konuklara pilav ve ayran ikramı yapılırken, fabrika gezildi. Vali Ersin Yazıcı, "Bugün burada hizmete açtığımız Balıkesir ilindeki IPARD destekli projeler de IPARD Programı'nın tarım, hayvancılık ve gıda sektörümüze yaptığı olumlu katkının en güzel örneklerini oluşturmaktadır. İlimizde her geçen gün bu tür işletmeler yaygınlaşıyor. Devletimizin teşvikleri devam ediyor ve girişimci kardeşlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya devam ediyoruz. Balıkesir'in daha da gelişmesi için böyle yatırımlara büyük ihtiyacı var. Güzel tesisler düşünülmüş ve uygulamaya geçilmiş. Bu yatırımların devamı olan sanayi tesisleri ile kalıcı işletmeler olacaktır. Ayrıca hem üretime yönelik olması hem de yeni istihdam alanları açması açısından çok önemli yatırımlar. Bu tesisin Burhaniye'ye, Balıkesir'e bir değer katacağına inanıyorum." dedi.

Burhaniye de zeytin işlemede tesislerinin her geçen gün modernleştiğini anlatan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Sarıbaş, ”Böyle modern bir tesisi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa birliği İPARD projeleriyle Avrupa standartlarını yakaladık. Bu gün de böyle bir tesisi açtık. Burhaniye de Zeytin ve Zeytinyağı Organize Sanayinin kuruluşunu tamamladık. Arsa tahsisleri ve inşaatlar başladı. İnşallah, birkaç yıl içinde zeytinyağının merkezi Burhaniye olacaktır” dedi. Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı’da, "Bu gün 3.kuşak zeytinyağı işletmesi sahibi olan bir ailenin fabrikasını açıyoruz. TKDK yüzde 65 hibe desteği verdi. Bu desteklerden yararlanmak için hayvancılık ve zeytinyağı işletmelerinin başvurmalarını istiyoruz. Böylelikle ilçemizde Avrupa standartlarında üretim olsun istiyoruz” dedi. Konuklara teşekkür eden İşletme Sahibi Uğun Özdemir’de, "Biz 3 kuşaktan beri zeytinyağı işletmeciliği yapan bir aileyiz. Fabrikamızı TKDK desteğiyle yeniledik. Böylelikle kapasitemiz 60 tondan 140 tona çıktı. Daha kaliteli hizmet ve daha kaliteli zeytinyağı üretimi için çalışıyoruz. Açılışımıza katılan tüm konuklara teşekkür ediyorum” dedi. Vali Ersin Yazıcı ve diğer konuklar fabrikayı gezerlerken Vali Yazıcı, ilk hasat zeytinyağını tattı.

Fatma Talay