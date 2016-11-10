Cumhuriyet Meydanındaki Anıt Pasajında Kardeşler Çay Ocağı’nın işletmeciliğini yapan Sevim Yılmaz, başarısı ile takdir topladı. Pasajdaki komşularının yanı sıra Hürriyet caddesindeki esnaflara da çay servisi yapan Sevim Yılmaz, evinin geçimini buradan sağladığını anlattı. İki çocuğunun da okula gittiğini anlatan Yılmaz,” Evde oturmayı sevmiyorum. Çalışıp evimin geçimine katkıda bulunmayı düşündüm. Bunun içinde yaklaşık bir yıl önce çay ocağı işletmeye başladım. Esnaflarda çayımı sevdi. İşimi severek yapıyorum” dedi.