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Burhaniye'de çevreciler, 3 günde 5 bin imza topladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Çevre Platformu, plajlardaki şemsiye ve şezlong işgallerini önlemek için imza kampanyası başlattı. Burhaniye Çevre Platformu sözcüsü Avukat Filiz Sonsuz, 3 günde 5 bine yakın imza toplandığını açıkladı.

Burhaniyede çevreciler, 3 günde 5 bin imza topladı

23 Temmuz 2017 14:15

Çevre temizliğine ve plajlardaki işgallere dikkat çekmek için düzenlenen imza kampanyasına değişik sivil toplum örgütleri de destek verdi. İmza kampanyasına destek olanlara teşekkür eden Avukat Filiz Sonsuz,”İlçemiz Ören, Öğretmenler Mahallesi ve İskele Mahallesi sahillerinde, çay bahçesi ve benzeri işletmelerin şemsiye, şezlong ve oluşturdukları müşteri oturma alanlarının plajları yasaya aykırı ve halkın kullanımını kısıtlayıcı biçimde kullanması nedeni ile halkın mağduriyeti ve yasaya aykırılık söz konusudur. Ayrıca, Havran'ın Büyükdere, Küçükdere, Çoruk, Bostancı, Çıkrıkçı köylerinin kanalizasyonları ile zeytin yağı ve sabun fabrika atıklarının, hayvan hara atıklarının, hiçbiri arıtma işlemi yapılmadan, yıllardır, Havran Çayı, Çoruk Çayı, Kadıncık ve Üvecik derelerine oradan da Burhaniye denizine dökülmektedir. Son yapılan deniz suyu analizlerinde Havran Çayı Dere ağzının kirliliğinin “kötü” çıkması, mevcut hali ile denize dökülmekte olan derelerde deniz suyunun kalitesini etkileyecek birden çok kirleticinin varlığını ortaya koymaktadır. Deniz eko sistemini bozarak insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen bu durum, mavi bayrak kriterlerine uymamaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesi için 2014 te işletmeye başlayacağı bildirilen Havran'ın arıtmasının bir an önce bitirilmesini ve Burhaniye arıtma tesisinin de kesintisiz ve tam kapasite ile çalıştırılmasını talep etmekteyiz. Bilinmesini mutlaka isteriz ki, plajlarımızda çalışan esnafımızın emeğinin, çabasının karşılığını almasını tabii ki isteriz. Ancak esnaf arkadaşlarımızın bu faaliyetlerinin yetkili mercilerden aldıkları izinlerde belirtilen sınırlar içerisinde kalması gerekmektedir. Bu sınırların aşılarak plajların adeta işgal edilmesi, denizden her gün faydalanmak isteyen ve onlarca lira şezlong parası ödeyemeyecek olan halkımızın mağduriyetine neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki plajlar sadece parası olanların değil, herkesindir” dedi. 

Fatma Talay


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