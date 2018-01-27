Burhaniye’de develer güzellikte yarıştı

Etkinlik, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Belediye Başkanı Necdet Uysal açılış konuşmasında, "Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında mehmetçiklerimize kuvvet diliyorum. Canlarını, milleti, devleti, vatanı, bayrağı ve ezanı için şehit olan askerlerimize rahmet, ailelerine ise sabır, gazilerimize de şifa diliyorum" dedi.

Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nin bu yıl 14'üncüsünü düzenlemenin onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Uysal, bu festivalde ilk kez Burhaniye Belediyesi markasıyla zeytinyağı ürettiklerinin de müjdesini verdi

Başkan Uysal, ilk kez düzenlenen deve güzellik yarışmasının da etkinliklere renk kattığını söyledi. Yörede devecilik kültürünün 900 yıl öncesinden geldiğini anlatan Başkan Uysal, ”Bu gün ilk kez deve güzellik yarışması yaptık. Çok ilgi gördü. Biz bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Hüseyin Öner de Burhaniye'nin içinde bulunduğu Körfez bölgesinin temel geçim kaynağının tarım ve en önemli ürünün de zeytin olduğunu söyledi. Bölgedeki arazilerin yüzde 75'inin zeytinliklerle kaplı olduğunu ifade eden Öner, "Zeytin ve zeytinyağı üretiminin bu kadar yoğun olduğu bölgemiz için zeytinyağı kalitesini ve tüketimini artırma yönündeki çabalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu gün etkinlikler kapsamında ilk kez deve güzellik yarışması yapıldı. Çok güzel oldu. Bunu düşünenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan yarışmaya katılan 16 deveden 'Baba Selçuk' adlı deve birinci, Hasan Bayramoğlu devesi ikinci ve Mahir Ersezen’in 'Solotürk' adlı devesi de üçüncü oldu. Birinci olan devenin sahibi Ethem Cirit, ”Deve güreşlerini her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu yıl ilk kez deve güzellik yarışması yapıldı. Bizim deve birinci oldu” dedi. Deveci Murat Aydınlıgil de dereceye giren deve sahiplerini kutladığını söyledi. Festivale katılanlara, Burhaniye Belediyesince tarhana çorbası ikram edildi. Eğlence bölümleri çıkarılan festival, zeytinyağlı yemekler yarışması ve geleneksel deve güreşi ile devam edecek.

Fatma Talay

