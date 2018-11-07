Burhaniye'de hırsızlık zanlıları polisten kaçamadı

Burhaniye'de, 19 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arımsında çok sayıda hırsızlık olayına karıyan 4 kişi yakalandı. Zanlılardan B.B, T.C ve S.C'nin 4 oto hırsızlığı, ev hırsızlığı, yağma ve 22 faili meçhul suça karıştıkları belirlenirken, zanlıların çaldıkları eşyaları H.Y'ye ait eve bıraktıkları ve bu eşyaların adı geçen tarafından satıldığı belirlendi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet büyük ekran televizyon ile 1 adet oto teybi, ve hoparlör ele geçirildi. Zanlıların Pelitköy'deki jandarma bölgesinden de hırsızlık yaptıkları belirlendi. Zanlılar, polisteki sorgularının ardından jandarmaya teslim edildi. Zanlıların jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarılacakları öğrenildi.

