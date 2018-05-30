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Burhaniye'de iki aile arasında kavga: 7 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde iki genç arasında başlayan kavgaya ailelerde karışınca silahlar patladı, 7 kişi yaralandı.

Burhaniyede iki aile arasında kavga: 7 yaralı

30 Mayıs 2018 00:15

Edinilen bilgiye göre, iki gencin kavgasına babalar da karışınca mahalle karıştı. Av tüfeği ve tabancalar ateşlenirken, bazı vatandaşlarda taş ve sopalarla kavgaya dahil oldu. Kavgada yaralanan 7 kişi Burhaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir kişi de Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastane önüne gelen yaralı yakınları kargaşaya neden olurken, polis, jandarma ve çevik kuvvet hastanede önlem aldı. Polis, çevik kuvvet ve jandarma ekipleri ile bir ambulans, kavganın yaşandığı mahallede nöbet tutmaya başladı. Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Jandarma Bölük Komutanı Alim Burak Çelik ile birlikte olayları yakından takip etti. Olayın Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı mahallede meydana geldiğini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “İki gencin kavgasına babalar da karışınca kavga büyüdü. Kavgada silahlar taş ve sopalar kullanıldı. Edremit’ten çevik kuvvet istedik. Jandarma ve polisimizle birlikte olayları yatıştırdık. Yaralılardan biri Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Hastanede ve olay yerinde gerekli önlemler alındı. Konuyu takip ediyoruz” dedi.
Fatma Talay
 

 

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