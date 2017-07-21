Burhaniyeli genç kız Fenerbahçe'ye transfer oldu

Burhaniye Belediyespor alt yapısında oynayan 2003 doğumlu Nazlı Talay, Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu. U14 Türkiye şampiyonasında performansıyla göz dolduran ve spor kulüplerinin ilgisini çeken Nazlı Talay, Fenerbahçe Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Belediye Başkanı ve Burhaniyespor Kulübü Başkanı Necdet Uysal, Talay’ın eğitim öğretim hayatına da Fenerbahçe Kolejinde devam edeceğini söyledi. Başkan Uysal,” Nazlı Talay’a başarılar diliyorum. Burhaniye’mizden çıkan sporcularımız bizleri gururlandırıyor. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum” dedi.

Fatma Talay