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Burhaniyeli genç kız Fenerbahçe'ye transfer oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor’da yetişen oyuncular başarılarını ünlü takımlara yapılan transferler ile kanıtlamaya devam ediyor. Burhaniye Belediyespor Kız Basketbol oyuncusu Nazlı Talay Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor kulübüne transfer oldu.

Burhaniyeli genç kız Fenerbahçeye transfer oldu

21 Temmuz 2017 13:38

Burhaniye Belediyespor alt yapısında oynayan 2003 doğumlu Nazlı Talay, Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu. U14 Türkiye şampiyonasında performansıyla göz dolduran ve spor kulüplerinin ilgisini çeken Nazlı Talay, Fenerbahçe Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Belediye Başkanı ve Burhaniyespor Kulübü Başkanı Necdet Uysal, Talay’ın eğitim öğretim hayatına da Fenerbahçe Kolejinde devam edeceğini söyledi. Başkan Uysal,” Nazlı Talay’a başarılar diliyorum. Burhaniye’mizden çıkan sporcularımız bizleri gururlandırıyor. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum” dedi. 

Fatma Talay

Etiketler: balıkesir, fenerbahçe


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