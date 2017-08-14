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Burkina Faso'da Türk restoranına saldırı: 17 ölü

Burkino Faso’nun başkenti Ouagadougou'da’ki bir Türk Restoranına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Burkina Fasoda Türk restoranına saldırı: 17 ölü

14 Ağustos 2017 09:05

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir Türk restoranına yönelik gerçekleştirilen saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu belirtildi. Hükümet yetkilileri olayın bir terör saldırısı olduğunu ve karşı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Görgü tanıkları, 3 silahlı saldırganın bir kamyonetle “Aziz İstanbul” adlı restorana gelerek restoranın dış bölümünde oturan müşterilerin üzerine ateş açtığını ve TSİ ile 23.00’te başlayan silah seslerinin 6 saat süresince duyulduğunu belirtti.

Saldırıyı düzenleyen 3 saldırgandan 2'si öldürüldü

Öte yandan saldırıyı düzenleyen 3 saldırgandan 2'sinin öldürüldüğü açıklandı. Ülkedeki Fransa ve ABD büyükelçilikleri Fransız ve ABD'li vatandaşların bölgeden uzaklaşması yönünde çağrıda bulundu. 


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