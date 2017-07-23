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Burnundaki piercing sınavdan ediyordu

Sivas'ta, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek için gelen bayan aday, burnundaki piercingi çıkartamayınca zor anlar yaşadı.

Burnundaki piercing sınavdan ediyordu

23 Temmuz 2017 12:06

DGS için Cumhuriyet Üniversitesindeki sınav salonuna gelen bir bayan öğrenci burnundaki piercing yüzünden ilk önce sınava alınmak istenmedi. Adaydan burnundaki piercingi çıkartması istenirken, genç bayan uzun uğraşılar sonucu piercingi bir türlü çıkartamadı. Salon girişinde görevli bir bayan polis memuru da genç bayana yardım etti. Ancak ikisinin de çabası sonuç vermeyince, canı yanan genç bayan gözyaşlarına hakim olamadı.
Salon sorumlusu ve kadın polis piercingin çıkartılamayacağını anladığında adayın bu şekilde sınava girmesine izin verildi. Genç aday hızlı bir şekilde sınav salonuna koştu. Öte yandan, kimlik yerine ehliyet ile sınava girmek isteyen başka bir aday sınav salonuna alınmadı. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz


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