75 yaşındaki kadın, bir türlü durduramadığı burun kanaması şikayeti ile Salihli'deki özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniğine müracaat etti. Muayene sonucunda burnunda, ne zaman yapıştığı anlaşılamayan 6,5 santimetre uzunluğunda sülük tespit edilen hasta acilen ameliyata alındı. Kadının burnundaki sülük anestezi eşliğinde endoskopla girilerek tek parça halinde çıkartıldı. Genel durumu iyi olan hasta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Hastanın burnundan sülüğü çıkaran KBB Uzmanı Operatör Doktor Kasım Özcan, genelde sülük yapışma vakalarının tatlı sulardan, derelerden ve yalaklardan su içen hayvanların ağızlarında görüldüğünü söyledi. Doktor Özcan, sülüklerin durdurulamayan kanamalara neden olduğunu, dere, göl ya da göletlerden direkt olarak su içilmemesi gerektiğini belirtti.

"İlk defa sülük vakasıyla karşılaştık"

KBB Uzmanı Operatör Doktor Kasım Özcan, "Hastamız bir haftadır devam eden burun kanaması şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Zaman zaman burun ön kısmından ve genzinden kanama oluyormuş. Yapılan endoskopik muayene sonucunda burun sağ yanında arkada tutunmuş sülük fark edilerek çıkarıldı. Sülük ciltten biraz zor ayrıştırılan bir şey. Kulak veya burundan, kontrolsüz giriş yerlerinden uyku esnasında, havuzda, denizde veya tatlı sularda türlü böcek ve yabancı cisimler girebiliyor. Kulakta zaman zaman böcekleri görebiliyoruz ancak ilk defa burun içerisinde yapışık sülük vakasıyla karşılaştık. Burun kanaması şikayetiyle gelen hastamızı değerlendirirken karşılaştığımız bu vaka ile bizler de şaşırdık." dedi.

Kamil Akyol