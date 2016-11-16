Diğer
Kategoriler

Burnundan çıkana inanamadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde burun kanaması şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 75 yaşındaki kadının burnunda 6,5 santimlik sülük tespit edildi.

Burnundan çıkana inanamadı

16 Kasım 2016 12:20

75 yaşındaki kadın, bir türlü durduramadığı burun kanaması şikayeti ile Salihli'deki özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniğine müracaat etti. Muayene sonucunda burnunda, ne zaman yapıştığı anlaşılamayan 6,5 santimetre uzunluğunda sülük tespit edilen hasta acilen ameliyata alındı. Kadının burnundaki sülük anestezi eşliğinde endoskopla girilerek tek parça halinde çıkartıldı. Genel durumu iyi olan hasta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Hastanın burnundan sülüğü çıkaran KBB Uzmanı Operatör Doktor Kasım Özcan, genelde sülük yapışma vakalarının tatlı sulardan, derelerden ve yalaklardan su içen hayvanların ağızlarında görüldüğünü söyledi. Doktor Özcan, sülüklerin durdurulamayan kanamalara neden olduğunu, dere, göl ya da göletlerden direkt olarak su içilmemesi gerektiğini belirtti.

"İlk defa sülük vakasıyla karşılaştık"
KBB Uzmanı Operatör Doktor Kasım Özcan, "Hastamız bir haftadır devam eden burun kanaması şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Zaman zaman burun ön kısmından ve genzinden kanama oluyormuş. Yapılan endoskopik muayene sonucunda burun sağ yanında arkada tutunmuş sülük fark edilerek çıkarıldı. Sülük ciltten biraz zor ayrıştırılan bir şey. Kulak veya burundan, kontrolsüz giriş yerlerinden uyku esnasında, havuzda, denizde veya tatlı sularda türlü böcek ve yabancı cisimler girebiliyor. Kulakta zaman zaman böcekleri görebiliyoruz ancak ilk defa burun içerisinde yapışık sülük vakasıyla karşılaştık. Burun kanaması şikayetiyle gelen hastamızı değerlendirirken karşılaştığımız bu vaka ile bizler de şaşırdık." dedi. 

Kamil Akyol


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!