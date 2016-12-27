Çam Otel'de yapılan genel kurulda genel başkanlık için mevcut başkan Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcısı Vecdi Yanbaz ve Engin Kocabay aday oldu. Çekişmeli geçen ve tartışmaların yaşandığı genel kurulda 306 delege oy kullandı. Genel başkan adaylarından Engin Kocabay 37 oy, Yusuf Yazgan 108 oy alırken genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Vecdi Yanbaz 160 oyla genel başkan seçildi.

Toplantıya ilişkin Çam Thermal Spa&Resort Convention Center Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Oğultürk ”Otelimizde böylesine önemli toplantıların yapılması bizlerin hizmet kalitesiyle doğru orantılı olarak gerçekleşmektedir. Sadece mekân olarak değil, tüm süreçlerde misafirlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Her kuruma uygun toplantı salonlarımızla yıllardır Oğultürk bünyesinde böylesine önemli kurullar gerçekleşiyor” dedi.

Oğultürk aynı zamanda otel hakkında da,"Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda 4 yıldır sağlık ve termal turizmi konusunda donatılmış 256 odalı Çam Termal Spa Otel, bölgedeki termal suyu da kullanarak, açık kapalı havuzları, kadın-erkek için ayrı yüzme havuzları, özel aile banyoları, hamamları, sauna ve SPA'lar içeriyor. Suyun arındırıcı gücü ile birlikte, termal sudaki minerallerle bedenen ve ruhen şifalanmak isteyenlere özel hizmetler sunuyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

