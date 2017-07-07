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Bursa-Ankara karayolunda kaza nedeniyle trafik durdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tır mobese direklerini devirdi, sürücünün ağır yaralandığı kaza sonrası Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Bursa-Ankara karayolunda kaza nedeniyle trafik durdu

07 Temmuz 2017 09:42

Bursa’dan Ankara istikametine seyreden 36 yaşındaki Ahmet Arslan yönetimindeki 41 YE 566 çekici, 41 VA 231 dorse plakalı mermer tozu yüklü tır, Huzur Köyü yakınlarında; iddiaya göre sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda kontrolden çıktı. Tır önce mobese direklerini devirdi, ardından yolun sağına şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda devrilen mobese direkleri karayolunu gidiş ve geliş olmak üzere tamamen trafiğe kapattı.
tırda sıkışan sürücü kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Mobese direklerinin karayolunu kapatması sonucunda uzun kuyruklar oluştu. Mobese direkleri itfaiye ekipleri tarafından kesilerek yol kenarına alındı. Bir saat kapalı kalan karayolu da ulaşıma açıldı. Jandarma ve polisin soruşturması sürüyor.

Salih Bakıcı


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