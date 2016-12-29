Doğancı Barajı'ndaki son durum İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülendi. Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Orhaneli ve Keles ilçeleri üzerindeki Doğancı Barajı'nda gökyüzünden görsel bir güzellik ortaya çıktı.

Erken kar yağışı Bursalıların yüzünü güldürdü. Şehrin içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranları hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın su yönünden şanslı olduğunu belirtti. Şu an itibariyle Bursa’ya 75 gün yetecek suyun bulunduğunu ifade eden Recep Altepe, “Bursa, Uludağ’a sırtını yaslamış bir su şehirdir. Uludağ, bir devenin hörgücü gibi suları içine alıyor. Daha sonra şehri yıl boyunca besliyor. Doğancı ve Nilüfer barajları dolduğunda bir yıllık su ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Bunlar geçen yıl kış başında dolmuştu. Bugüne kadar da rahatlıkla idare etti. Şu anda mevsim sonu olması ve son zamanlarda yağışların olmaması ile birlikte biraz su eksik gözüktü. Ama barajlarımızda yine 75 günlük normal suyumuz var. Tabii ki bizim bunların haricinde rezervde tuttuğumuz sularımız da var” dedi.

Bu sene kar yağışının erken yağmasıyla birlikte su sıkıntısı yaşanmayacağını kaydeden Altepe, “Uludağ’da 1 metrenin üzerindeki kar eridiği zaman barajlar rahatlıkla dolacak. Şu anda barajlarımızın suyu dağda hazır bekletiliyor. Artık bu karlar erimeye başladığında ve yağışlarla beraber su sıkıntımız olmayacak. Bursa’nın su sıkıntısı çekeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer barajının yüzde 15, Doğancı’nın ise yüzde 28 doluluk oranına sahip olduğu, karların erimesi ve yağışların artmasıyla birlikte su miktarının hızla artacağı ifade edildi.

Abdullah Çibir-Uğur Uslubaş