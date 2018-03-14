Bursa barajlarından sevindiren haber

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 91.23, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80.54 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 85.78 olarak tespit edildi.

Toplam su hacminin 57 milyon 51 bin 808 metreküp olduğu, Bursa'nın içme suyu barajlarından şehre verilen su miktarının 265 bin 320 metreküp olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, hiç yağmur ya da kar yağmasa bile Ekim ayının ortalarına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.