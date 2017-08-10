Bursa belgeliği 6 yeni eser daha kazandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent belgeliğine kazandırılan ‘Bir Bursa Masalı’, ‘Tarihte Bursa Esnafı’, ‘Bursa Keşif Defterleri’, ‘Uluabat Gölü Çevresi Mimari ve Arkeolojik Yüzey Araştırması’, ‘Tarihi ve Kültürüyle Nalbant Köyü’ ve ‘Abdulvahap Sancaktar Tepesi Sondaj Kazıları’ adlı 6 yeni eserin tanıtımı, Hançerli Medresesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 6 yeni eserin yazarlarının da katıldığı tanıtım toplantısında, kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.

Bursa’nın özellikli ve birikimli bir şehir olduğunu belirten Başkan Altepe, “Şehirler, haklarında yazılan kitaplarla ölümsüzleşir. Bursa, söyleyecek çok sözü olan bir şehirdir. Yüzlerce alim, tarihin akışını değiştiren şehir olan Bursa’da yetişti. Bursa, tarihin önemli bir bölümünde ilim ve kültür merkezi görevi üstlendi ve o tarihlerden beri bu sorumluluğunu devam ettiriyor” dedi.

Başkan Altepe, bugün de birçok şair, yazar ve araştırmacının Bursa hakkındaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “Bizler de elimizden geldiğince Bursa hakkında yapılan bu çalışmaları yayınlayarak, değerlerimizin geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyoruz. Bizler inanıyoruz ki, şehrimizin bilgi birikimi gün yüzüne çıkmadıkça yaptığımız çalışmalar hep eksik kalacaktır. 300’ü aşan yayınla Bursa ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceğimiz bir şehir belleği oluşturduk. Bugün 6 yeni eseri okuyucu ile buluşturmanın heyecanı içindeyiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Araştırmaları Merkezi (BAM) ile Bursa Kültür AŞ’nin kent belgeliğinin zenginleşmesinde önemli rol üstlendiğini sözlerine ekleyen Başkan Altepe, açıklamasında, yeni yayınlanan eserlerle ilgili detaylı bilgiler de verdi.

Kitaplara büyük emek veren yazarları tebrik eden Başkan Altepe, “Bir Bursa Masalı adlı eser, İzzet Keribar tarafından bir yıllık bir çalışma ile ortaya çıkarıldı. Bursa’daki hayatı gözler önüne seren bir çalışma gerçekleştirdi ve bir sergi ile bu çalışmayı Bursalıların ilgisine sunduk. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında sanatçımız, 6 binden fazla kareyle Bursa’yı fotoğrafladı. Bu sayede çok geniş bir Bursa fotoğrafları arşivi de oluşturulmuş oldu. Bursa’mızın doğal, tarihi, kültürel ve sosyal hayatına ışık tutan bu karelerin bazılarından da bir kitap oluşturuldu” şeklinde konuştu.

Uluabat ve çevresi mercek altında

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak Uluabat gölü ve çevresi ile ilgili onay bekleyen projelerin olduğunu ifade ederek, ‘Uluabat Gölü Çevresi Mimari ve Arkeolojik Yüzey Araştırması’ adlı kitabı da tanıttı. Çalışmada, doğal zenginliğinin yanında kültürel değerleriyle de öne çıkan Uluabat ve çevresinin incelendiğini anlatan Başkan Altepe, “Uluabat, etkileyici bir güzelliğe ve fotoğraf sanatçılarından seyyahlara, doğa bilimcilerinden mimar ve arkeologlara kadar farklı kesimlerin ilgisini çeken bir yapıya sahip. Kitap, bölgedeki yüzey araştırmalarından göl çevresindeki yerleşim yerlerine, ören yerlerinden su kuşlarına kadar geniş bir yelpazede bilgiler içeriyor” dedi.

Esnafa dair her şey bu eserde

‘Tarihte Bursa Esnafı’ kitabını da anlatan Başkan Altepe, “Sermaye, borç ve alacakları açısından 1800 ile 1839 yılları arasından örneklerin yer aldığı ‘Tarihte Bursa Esnafı’ adlı eser, Osmanlı’da esnaf ve tüccar faaliyetlerinin ilk uygulama alanlarından olan Bursa’da, ekonomik hayata katkılarını irdeliyor. Ahi teşkilatından ticaret kültürüne, usta çırak ilişkisinden borç alacak ilişkisine kadar birçok ayrıntı bu eserin satır aralarından tarihimize ışık tutuyor” şeklinde konuştu.

Abdulvahap Sancaktar Tepesi

Abdulvahap Sancaktar Tepesi Sondaj Kazıları adlı çalışma hakkında da bilgiler veren Başkan Altepe, “İznik’te yer alan Bayraktepe’de diğer adıyla Abdülvahap Sancaktar Tepesi’ndeki yerleşim yerine yoğunlaşan bu kitap, toprağın altındaki değerlerimizin de toprağın üstündeki değerlerimizden aşağı kalmadığının ifadesidir. Bu bölgede, yapılan sondaj ve kazı çalışmaları, günümüze aydınlatıcı bilgiler sunma adına önemli bir projedir” dedi.

Bursa’nın keşif defterleri

‘Bursa Keşif Defterleri’ adlı eserin de önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, “Arşiv belgelerinde yapılan araştırmalar neticesinde ulaşılan keşif defterleri, Osmanlıların yapılarını nasıl onardıklarını ortaya koyan en önemli kaynaklar arasındadır. Bu çalışma ile özellikle Osmanlı döneminde

19. ve 20. asırlarda Bursa İpek Fabrikası, Ulucami, Yeşil Cami ve çevresi, Setbaşı Köprüsü, Orhan Cami ve pek çok caminin, türbenin, mektebin ve devlet yapılarının inşa ve tamir masraflarına değinen keşif defterleri paylaşılıyor. Eser, Bursa’daki bazı yapıların tamir ve inşasına dair bilgiler verirken hassasiyetlerin ve üzerinde durulması gereken fiillerin de neler olduğunu bizlere sunuyor” diye konuştu.

Başkan Altepe, yapıların şehir mimarisindeki yeri ve hangi maksatla kullanıldığının da kitapta yer alan ve bugüne ışık tutan en önemli noktalardan biri olduğunu ifade etti.

Nalbant Köyü kitabı ışık tutacak

Başkan Altepe, ‘Tarihi ve Kültürüyle Nalbant Köyü’ adlı eserin de değerine işaret ederek, “Kırsal kültürümüzü, UNESCO gündemine alan çalışmaları önemsiyoruz. Bütünşehire yayılan hizmetlerimiz kapsamında Büyükşehir’in her köşesinde tarihi ve kültürel miras çalışmalarımızı hızlandırdık. Somut olmayan kültürel mirasın korunması noktasında da faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizin ve mahallelerimizin tarihini ve kültürünü gelenek ve göreneklerini geleceğe taşıyacak çalışmalara büyük önem veriyoruz. Nalbant Köyü kitabını da bu kapsamda değerlendirdik. Bu eser, Bursa’nın bir mahallesinin tarihine ve kültürüne değil, civar bölgelerin değerlerine de ışık tutacak değerdedir. Bu eser aynı zamanda Bursa’mızın sadece merkezinin değil, merkeze en uzak noktasının bile tarihi ve kültürel birikiminin ne kadar zengin olduğunun da delili” diye konuştu.

Yasin Keskin

BURSA İHA