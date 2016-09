Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin, Cebel’de düzenlenen ‘19 Mayıs 1989 Cebel Şehitlerini Anma Günü ve Cebel Bayramı’ kutlamalarına katılmasının dolayı büyük mutluluk duyan Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca ile birlikte Bursa’ya gelerek, iade-i ziyarette bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer ve Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca ile Büyükşehir Belediyesi yeni binasındaki makamda bir araya geldi. Bursa’nın her zaman Bulgaristan ve Cebel’in yanında olduğunu söylediği konuşmasında, ülkelerinin dostluğunun önemine vurgu yapan Başkan Altepe, Bulgaristan’da yaşanan olası afetlerde de Bursa’nın her zaman kardeşlerinin yanında olduğunu söyledi. Başkan Altepe, en kısa sürede yardımlarını bölgeye ulaştırmaya gayret ettiklerini hatırlatarak, “Bulgaristan’da bizim de akrabalarımız, kardeşlerimiz yaşıyor. O yüzden orada yaşanan her şey bizi de ilgilendiriyor. Tek temennimiz, Bulgaristan’ın iyi ve huzur içinde olmasıdır. Dostlarımız mutlu olsun; herkes dilini, dinini, inancını yaşasın. Bu yüzden Bulgaristan’ın gelişmesi ve kalkınması bizi mutlu eder” dedi.

“Hedefimiz dostluk”

Başkan Altepe, Bulgaristan’a her ziyarette, oradaki insanlara nasıl katkı sağlanacağını düşündüklerini söyleyerek, “Her zaman için dostluğumuzu gösterelim istiyoruz. Bölge ayrımı yapmadan Bulgaristan’da sıkıntı nerede yaşanıyorsa oraya destek oluyoruz. Çünkü komşuyuz, akrabalık bağımız kuvvetli. Hedefimiz, Bulgaristan’ın da huzur bölgesi olması. Türkiye, Bulgaristan’a kardeşlik ve dostluk için gidiyor. Bulgaristan, gelişip kalkınacaksa, Türkiye ile birlikte hareket ederse çok daha rahat olur. Çünkü biz de bölge insanıyız, bölgeyi biliyoruz. Türkiye’den zarar gelmez, sadece dostluk, kardeşlik gelir. Her zaman için yanınızda olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Altepe, işbirliklerinin daha da artacağına ve güzel günlerin yaşanacağına inandığını da sözlerine ekledi. Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer de Bursa’nın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ve Bulgaristan’da yaşayanların da bunun değerini bildiğini söyledi. Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca ise Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın selamını ilettiği Bursa’ya ve Başkan Altepe’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Altepe, konuklarına el yapımı Bursa bıçağı hediye etti.