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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir? Aslen Nereli,Kaç yaşında?

Bursa'da Recep Altepe'nin istifasının ardından Vali İzzettin Küçük'ün çağrısıyla toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Bursa'nın yeni başkanı olarak seçti. Peki yeni Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir? Aslen Nereli,Kaç yaşında?

02 Kasım 2017 16:09

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yapılan grup toplantısında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, yapılan istişareler ve Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesiyle Alinur Aktaş'ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak meclise teklif ettiklerini açıkladı. 100 üyenin bulunduğu mecliste gizli oylama sonucu Ak Parti, MHP ve bazı bağımsız üyelerden oluşan 75 kişinin desteğiyle Alinur Aktaş yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçim sonrası konuşan Alinur Aktaş meclis üyelerine teşekkür etti. Peki yeni Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında..

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR? ASLEN NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1970 İnegöl doğumlu olan Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu olan Aktaş, uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi.

150 bin nüfuslu Yeni İnegöl projesiyle dikkat çeken Aktaş döneminde; Kent Müzesi, Kapalı Semt Pazarı, Ahmet Türkel Çevre İmar Yolu, Yenilenen Oylat Modef Fuarları ve Mobilya İhtisas OSB Projeleri, dev arıtma tesisi projesi, Umuteli, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi, Yeşil Enerji gibi hizmetler hayata geçti.

İngilizce ve Arapça bilen aday Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

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