Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti |Recep Altepe kimdir?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, köprü açılışı ve dere ıslah çalışması programının ardından açıklamalarda bulundu. Altepe, "Hemşerilerimize hizmet etmek, dert ve sıkıntılarını çözmek, Bursa'ya eserler bırakmak, kazandırmak yolunda gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu işi de adeta bir ibadet olarak yerine getiriyoruz. Bunu yaparken de herkese, tüm Bursalı hemşerilerimize eşit anlamda ve tüm talep ve beklentileri karşılamak, şehrin gelişimine her alanda katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle kim olursa olsun, Bursalı hemşerilerimiz arasında ayrım yapmamaya, herkesin önünü açmaya ve destek olmaya da gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz"

"Bugüne kadar sürdürdüğümüz, 'kavga değil hizmet' ilkesini elbette sonuna kadar sürdüreceğiz" diyen Altepe, "Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz. Çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya hiç yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa'mıza, hemşerilerimize, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız dik. Bursa'mıza ve Bursalı hemşerilerimize, ülkeme ve AK Parti'mize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bizi değerli oylarıyla seçen partili veya partisiz, bizden hizmet bekleyen tüm Bursalı hemşerilerimin de bunu anlayışla karşılayacağını temenni ediyorum. Bugüne kadar destek veren herkese, değerli dostlarıma, teşkilat mensuplarıma, tüm halkımıza şükranlarımı arz ediyor, iyi bir iz, gök kube altında hoş bir seda bıraktığımızı umuyorum" şeklinde konuştu.

"Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik"

"Dedikodu ve şüphe oluşturacak işlerden ve tüm eylemlerden kaçındık" diyen Altepe, şöyle konuştu:

"Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Bunlara her zaman için dikkat ettik. Aynı amaçla bizlerde herhangi bir dedikoduya vesile olmaması için belediye başkanlığı görevime başlayınca tüm iş yerlerimi kapattım. Sadece ve sadece Bursa'nın belediye başkanı olarak hizmet ettim. Hizmetimi de sürdürdüm. Bursa ile yatıp kalktık. Herkesin fikrini aldık. Tüm dostlarımızın, Bursa için fikir üreten, eski yöneticilerimiz, başkanlarımız ve milletvekillerimiz olmak üzere yeter ki katkı sağlasınlar ve tüm Bursa dinamikleriyle birlikte, kent konseyiyle, eski büyükşehir belediye başkanlarımız da dahil herkesle el ele çalıştık, uyumlu çalışmayı ortaya koymuş olduk. Güzel Bursa'mıza binlerce eser kazandırdık. Türkiye'de yaşanabilir şehirlerde en ön sıraya da getirmiş olduk. Sadece Bursa için değil, Doğu Anadolu'dan başlayarak, Ortadoğu'da, Afrika'da ve tüm Balkan ülkelerinde olmak üzere her yerde bir çok esere imza attık. Her girdiğimiz seçimlerden de zaferle ve oyumuzu arttırarak çıktık. En son 16 Nisan referandumunda da yüz 53.2 oy ile 6 büyükşehirde tek büyükşehir olarak yüzde 50'nin üzerinde oy alma başarısını gösterdik."

"Allah'a şükür yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık"

Bursa halkının karşısında güven puanının düşmediğini dile getiren Altepe şöyle devam etti:

"Allah'a şükür yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Adımız bu konularla hiç yan yana gelmedi, hiç anılmadı. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk. Tüm yaptığımız anketlerde de bu hiç bir zaman için aşağıya düşmedi. Fakat son günlerde, bizim için çok değerli olan, dünya mazlumlarının da tek umudu olan, göz bebeğimiz, AK Parti'mizin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan yeniden yapılanma, reform ve değişim ile dönüşüm projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Bursa da bu uygulamının içerisinde yer alıyor. Bizim 39 yıldır süren siyaset hayatımızla birlikte siyaseti de yan yana bir bütün olarak yaşadık. Buradaki tüm bağlılığımız Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti çizgisinde devam etti. Milli Selamet Partisi'nde üniversite gençlik başkanlığı, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Ak Parti'de il başkan yardımcılıklarında devamlı, büyükşehirde de grup sözcülüklerinde yer almış oldum. Görevleri de şerefimizle yapmış oldum. Başka hiç bir camiayla da bağımız bulunmamakta. Sadece bizim çevremiz, görev yaptığım 4 partiden oluşmakta. Bu konuda da buna özellikle dikkat ettim. Böyle bir teşkilat terbiyesi, tecrübesi olan, ömrünü bu davaya adamış biri olarak hem siyasi görevlerde yani 39 yıllık görevimde, hem de 24 yıllık belediye görevlerimde hep hizmet, hep üretim, hep katkı ve işbirliği konusunda adımlar attık. İbadet olarak gördüğüm bu yolda hiç kavgadan yana olmadım. Muhalefette 10 yıl eski büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte bunları en güzel şekilde yaşadık. Bugünde hepsi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kent kültürünü de en güzel şekilde ortaya koyduk."

Abdullah Çibir - Samet Doğru - Uğur Uslubaş - İhsan Altıkardeş



RECEP ALTEPE KİMDİR?

1959 senesinde dünyaya gelen Recep Altepe doğma büyüme Bursalıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa´da tamamlayan Altepe, Gazi Üniversitesi'nde eğitimini devam ettirdi.

Burada Mühendislik Fakültesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1983 senesinde kendi işini kurarak kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma tesisatı ve proje işlerini yürütmüştür.

Recep Altepe, 2004 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Osmangazi Belediye Başkanlığına, 2009 ve 2014 Türkiye Yerel Seçimleri'nde ise AK Parti´den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik arkadaşıdır.