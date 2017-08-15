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Bursa Büyükşehir'in su şişeleme tesisinde geri sayım

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ’dan gelen pınar sularının kent ekonomisine kazandırılması hedefiyle Kestel’in Gözede mevkiinde Mart ayında temeli atılan Su Şişeleme Fabrikası’nda makinelerin montajı büyük ölçüde tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste kullanılacak makinelerin montaj çalışmalarının devam ettiğini ve kısa zamanda deneme üretimine başlanacağını söyledi.

Bursa Büyükşehirin su şişeleme tesisinde geri sayım

15 Ağustos 2017 16:06

Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent ekonomisi için katma değer sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin, Uludağ’dan gelen pınarların kent yararına kullanılması amacıyla başlattığı çalışmalarda artık sona gelindi. Kestel’in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında geçtiğimiz Mart ayı sonunda temeli atılan, toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip su şişeleme fabrikasında makinelerin montaj çalışmasında sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç ve Başkan Danışmanı Taha Aydın ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu.

"Bursa’nın rantı yatırıma dönüşüyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yatırımların bütçe ile olduğunu belirterek, Bursa’nın bütçesini büyütmek, daha fazla yatırım yapmak için tüm gayretlerini gösterdiklerini söyledi. Bu yapılan çalışmalarla birlikte Bursa’nın rantının artık Bursa’ya aktığını ifade eden Başkan Altepe, “Belediye bütçemiz her yıl daha da büyüyor. Yapılan ilavelerle birlikte her yıl hedeflerimizi aşıyoruz. Bütçelerimizi büyük tutuyoruz, aynı zamanda büyük tutuğumuz bütçeleri sene sonu geldiğinde yine aşıyoruz. Kentin rantını artırma konusunda yaptığımız en önemli çalışma Bursa’nın suları. Bursa’mızın, Uludağ’ın pınar suları Türkiye’nin her köşesinde hatta dış ülkelerde tüketiliyor. Biz de bugüne kadar toptan sattığımız suları artık litrelerle satacağız. Bu tesis, Bursa Muradiye suları adı altında Uludağ’ın şifalı pınar sularını en iyi şekilde pazarlayacak olan jeotermal şirketimizin 80 milyonluk bir yatırımı. Saniyede 10 litre üretimle başlıyoruz. Kapasite günlük 80 tıra kadar çıkmış oluyor. Daha sonra yeni kaynakları değerlendirerek bir yılda 60 litre saniyeye çıkacak, kapasite günlük 200 tıra çıkabilecek. Montajlar son aşamada. En kaliteli cihazlar kullanılıyor. 7 ayrı üretim hattı kuruldu. 0.33 litreden 19 litreye kadar değişik ebatlarda pet şilelerde, yine damacana olarak ve 0.33 ve 0.5 litrelik cam şişelerde üretim yapılacak. Eylül ayı içinde üretime başlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu. 

Etiketler: bursa, su


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