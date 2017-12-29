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Bursa Emniyet Müdürü Yenişehir’de asayiş uygulamasına katıldı

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Yenişehir’de düzenlenen asayiş uygulamasına katıldı.

Bursa Emniyet Müdürü Yenişehirde asayiş uygulamasına katıldı

29 Aralık 2017 23:43

Tüm Türkiye’de aynı anda başlayan asayiş uygulaması Bursa ve ilçelerinde de yapıldı. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarına İl Emniyet Müdürü Osman Ak da katıldı. Vatandaşlarla ve muhtarlarla kahvehanede bir araya gelen Ak, “Sizlerin refahı ve güveni için çalışıyoruz. Yenişehir sakin bir ilçemiz ufak tefek sıkıntılar olsa da bunları sizlerinde destekleri ile çözeceğiz diye konuştu.

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile Emniyet Amirliği ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Belediye Başkanı Süleyman Çelik Emniyet Müdürü Ak’a ilçeye yeni yapılması planlanan Emniyet binası hakkında bilgiler verdi. 

Fatih Ak
 

 

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