Bursa facianın eşiğinden döndü! İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlatı

Olay öğle saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Panayır köprülü kavşağı inşaatı yanında yol çalışması yapan iş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir tazyikle gaz fışkırmaya başladı. Büyük panik yaşanırken, hemen çalışmalar durduruldu. İhbar üzerine Bursagaz, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek tertibat aldı. Ancak bu esnada tazyikli gaz, kazılar sebebiyle oluşan toprak ve taşları etrafa püskürttü. Püsküren çamur ve topraklar çok sayıda araçta hasara sebebiyet verdi. Yoğun gaz civardaki bir iş merkezine de doldu. Plaza çalışanları ve esnaf zor anlar yaşadı. Kapılar kapatılıp bina tahliye edildi. Bazı vatandaşlar gazdan etkilendi.

Polis ekipleri herhangi bir patlama ihtimaline karşı emniyet şeridiyle bölgeyi çevirdi. Meraklı vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken, Bursagaz ekipleri ana vanadan gazı hemen kesti. Doğalgaz borusunu onarmak için çalışmalara başlandı. Bölgede yaklaşık bir saat panik yaşanırken, herhangi bir patlama olmaması faciayı önledi.

Bölge esnafı çalışma yapan müteahhit firmanın elektrik ve su borularını da daha önce patlattığını, hiçbir plan ve proje olmadan kazı yapıldığını söyledi.

Polis ekipleri araçlarında hasar bulunan sürücülerin ifadelerine başvurdu. Öte yandan trafik akışı daha sonra normale döndü.

Burak Türker - Zafer Peker