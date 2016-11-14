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Bursa genç mühendis Merve için tek yürek oldu

Bursalı genç mühendis Merve Akgün'ün yakalandığı hastalıktan kurtulabilmesi için gereken ameliyat ücreti, Bursalı yardımsever vatandaşlar sayesinde kısa sürede toplandı. Genç kız haftaya İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat edilecek.


14 Kasım 2016 14:26

Bursa'da oturan ve Bartın Üniversitesi'nden çevre mühendisi olarak mezun olan 22 yaşındaki Merve Akgün, bu kez aynı üniversitenin Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nü okumaya başladı. Bir süre önce baş ağırısı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi'ne giden genç mühendis, yapılan tetkikler sonrası aldığı haberle adeta yıkıldı. Doktorlar genç kıza beyninde büyük bir tümör olduğunu ve en fazla iki hafta içerisinde ameliyat olması gerektiğini söyledi.
Aldığı bu haberin şokunu yaşayan genç kıza beynindeki tümörün büyük olması ve hastanedeki ameliyat malzemelerinin yetersizliği sebebiyle ameliyat için başka bir hastaneye gitmesi gerektiği söylendi. Hastane hastane gezen talihsiz genç kız, bu kez soluğu İstanbul'daki bir özel hastanede aldı. Buradaki doktor da aynı tanıyı koyarak acil ameliyat olması gerektiğini, ameliyat sonrası ise fizik tedavi ve kemoterapi uygulanabileceğini söyledi.

Arkadaşları sosyal medyada yardım kampanyası başlattı

Talihsiz Merve, ameliyatın 35 bin liraya mal olacağını duyunca bir şok daha yaşadı. Fabrika işçisi baba Nejdet Akgün'ün maddi durumu bu ameliyatı karşılamaya yetmiyor. Merve'nin arkadaşları, geçtiğimiz Cuma günü sosyal medya hesaplarından #BuAmeliyatYapılacak hashtag'iyle Merve Akgün'ün banka hesap numarasını paylaştılar. Genç kızın ameliyat parası için yardım isteyen arkadaşları, gazete ve televizyonların sosyal medya hesaplarına da Merve'nin durumunu ve hastalığıyla ilgili belgeleri paylaştılar. Bursa'daki bir çok işadamı ve vatandaş Merve'ye destek olmak için adeta tek yürek oldu. Bursasporlu taraftarlar ise kendi aralarında genç mühendisin haberlerini paylaşıp Merve'nin sesini tüm Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmayı başardı. Aileye bir gece içerisinde yüzlerce telefon yağdı. Ameliyat için gerekli olan para ise kısa süre içerisinde birçok kişinin yardımıyla toplandı.

Pazartesi ameliyat olacak

Ameliyatı için gereken paranın toplandığını öğrenen Merve ve ailesi sevinç gözyaşları dökerken, hastane ile gerekli görüşmeler yapıldı ve Merve'nin önümüzdeki pazartesi günü ameliyat olacağı öğrenildi. Yardım kampanyasını başlatan genç mühendisin arkadaşları, Merve'nin yeniden yaşama tutunması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, "Şu an için gereken para toplandı. Ameliyat sonrası için ilgili makamlardan izin alarak yeni bir yardım kampanyası başlatacağız. Ama inşallah buna gerek kalmaz" diye konuştular.

Yakup Vardar
BURSA 

Etiketler: Bursalı genç mühendis Merve Akgün


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