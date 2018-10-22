Bursa hayalleri Sivas'ta son buldu... 17 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekipleri Erzurum ilinden Bursa iline gitmekte olan 34 YK 712 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde geçerli kimlik ve izin belgesi bulunmayan aralarında kadın ve çocuğunda bulunduğu 17 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs firmasına idari para cezası kesildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

