Bursa, ‘Ihlamur Vadisi’ ile daha da güzelleşecek

Bursa’ya değer katan hizmetlerine, çevre odaklı faaliyetleriyle devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer Çayı’nın geçtiği Panayır bölgesinde yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bursa’nın yaşanabilir bir kalite kenti olması hedefiyle çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyleyen Başkan Altepe, “Özellikle çevre yatırımlarımıza ve bu alanda en çok derelere önem veriyoruz. Dere yataklarının temizlenmesi, kesitlerinin büyütülmesi ve sel felaketlerinin yaşanmaması amacıyla bu dönemde Bursa’da bulunan 28 adet derenin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



Yaklaşık 9 yıldır Bursa’da bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını anlatan Başkan Altepe, “İlk günden itibaren dere yataklarını temiz tuttuk, açtık, gerekli kesitleri oluşturarak burada su taşkınlıklarını önlemiş olduk. Bu dönemde bunlar yaşanmadı inşallah daha da yaşanmayacak” dedi.



Bir yandan derelerin kesitlerini genişletip gerekli debiye ulaştırılırken, bir yandan derelerin ıslahının da yapıldığını anlatan Altepe, çağdaş bir kente yakışır görüntülerin bu sayede oluşturulduğunu kaydetti.



Başkan Altepe, kentin her bölgesindeki derelerde aynı çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Panayır Köprüsü altından geçen Nilüfer Çayı ve Deliçay’ın buluştuğu bölge de bu çalışmaların yapıldığı noktalardan İstanbul Caddesi üzerindeki bu köprünün altında, sağlı sollu çok kötü görüntüler vardı. Burada başlattığımız çalışmalarla birlikte artık tüm dere yatakları gibi Panayır Köprüsü civarındaki dere boyunca düzenleme yapıldı. Burada dere yatağındaki duvarlar, altlarına plastik kaplama yapılarak, üzerine de taş malzemeyle kaplandı” şeklinde konuştu.



Devam eden çalışmalarla bölgenin her zaman temiz ve pırıl pırıl kalacağını, güzel bir görüntüye kavuşacağını vurgulayan Başkan Altepe, “Şu ana kadar 2 kilometre alanda bu yüzey çalışmaları yapıldı ve BUSKİ tarafından 3 milyon TL harcandı. Artık diğer peyzaj çalışmaları, çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve yürüyüş yolları yapılacak. Özellikle ‘Ihlamur Vadisi’ şeklinde tüm bu vadi boyunca ıhlamur ağaçları dikilerek, burası ayrı bir görüntüye ve güzelliğe kavuşacak. Panayır bölgesindeki Nilüfer Çayı’nın bu kısmı da Bursa’ya yakışır hale gelmiş oluyor” ifadesini kullandı.



Başkan Altepe, mevcut çalışmalarla dahi görünümü değişen bölgenin, kısa süre sonra daha da güzelleşeceğini sözlerine ekledi.