Bursa ihtişamlı bir külliyeye kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir Bursa mitinginde yapılmasını istediği cami, Bursa’nın her yerinden görülebilecek. 41 metre kubbe yüksekliğine sahip, 75 metre yüksekliğinde ve 4 minareli, 6 bin 400 metrekaresi kapalı, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek camide aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek. Caminin temeli Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu içinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle atıldı. İçinde bin 500 kişilik konferans salonu ile sosyal, kültürel her türlü faaliyetin yapılabileceği külliyenin tamamı, Bursalı hayırseverlerin katkıları ile tamamlanacak.

Kur'an-ı kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan temel atma töreni, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın konuşması ile devam etti. Ulcay, camilerin sadece ibadet yerleri olmadığını dile getirerek, “Allah’ın evi denilen camilerimiz, toplumun bir araya geldiği, eğitim, din gibi farklı konularda paylaşımlarda bulunulan mekânlardır. Cami, nefes aldığımız bir dost evi, omuzlarımızın birbirine değdiği bir birlik yuvası, fakir, fukara, çaresizlerin çaresi, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, yabancının yerli ile bütünleştiği büyük bir insanlık evidir” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, 25 yıl önce Uludağ Üniversitesi’nde okuduğunu belirterek, “O dönemde burada cami olmayışının sıkıntısını yaşardık. Dönem dönem buraya işimiz düştüğünde de ‘burada bir cami inşa edilmez mi’ gibi bir düşüncemiz olurdu. Bunu akleden başta cumhurbaşkanımız ve rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Bursa'mıza eğitimde, sağlıkta, dini tesislerde çok büyük katkıları olan sanayicilere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bizler imar etmek için, birileri de yakmak için var”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yapılacak cami ve külliyenin kamu kaynağı aktarılmadan tamamlanacağını ve tamamen Bursa’nın kendi hayırseverlerinin çabası ve fedakarlığı ile inşa edileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bizler imar etmek, yaşatmak için devlet olarak çok önemli roller üstlendik. Hem tarihte, hem de bugünlerde bu rolümüz devam ediyor. Bakıyorsunuz 3 buçuk milyon Suriyeli vatandaşı yıllardır misafir ediyoruz. Nerede bir mazlum, mağdur varsa, onun sırtını pek eden ve başını okşayan bir milletiz. Bunlar bizim gerçekten çok önemli hasletlerimiz. Birileri yakmak, yıkmak, öldürmek için şartlanmış, bir de bu şartlanmayı sağlayan, onları taşeron olarak kullanan bir güruh var. Ama emin olun ki haklı olan biziz. Bizim niyetimiz halis olduğu için bizim kazanacağımızdan emin olunuz” dedi.

Afrin’e düzenlenen operasyonda siviller üzerinden çok yoğun dezenformasyon yapıldığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Sahada varlık gösteremeyen, kahramanlarımız karşısında kuyruğunu kıstırıp kaçan itler, bu defa siviller üzerinden Türk askerini itham etmeye çalışıyorlar. Buna kimse inanmaz. Biz haktan, adaletten yola çıkıyoruz. Bir gün uyandık ve Afrin’e girelim demedik. Oradan bine yakın roket, hedef gözetilmeksizin Türkiye sınırları içine fırlatıldı. Birçok sivil insanımızı kaybettik. 15 yaşındaki bir kızımız uyurken şahadet şerbetini içti. Batılı ülkeler ile bu sivil dezenformasyonlarına peşinen inananlara sesleniyoruz. 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşimizi biz burada bağrımıza basıyoruz, besliyoruz. Siz ne yaptınız? Dikenli teller örerek, onların çocuklarına el koyarak, ziynet eşyalarına adeta zorbalıkla el koyarak onları kabul ettiniz. Allah’ın izni ile nasıl ki Fırat Kalkanı Harekatı’nda orayı temizlediysek, 138 bin civarında o bölgenin insanı, Türkiye’den kalkıp yeniden memleketlerine gittiyse, Afrin’de de bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

DEAŞ’a düzenlenen operasyonlarda sivillerden kimsenin bahsetmediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Ne oldu da şimdi sivillerden söz ediyorsunuz? Terörist sizin teröristiniz, taşeron sizin taşeronunuz olunca paniğe kapılıyorsunuz değil mi? Paniğe de kapılsanız, meydan da okusanız Türk milleti kendisine uzanan elleri kıracaktır” şeklinde konuştu.

Temel atma töreni kurban kesilmesi ve dua edilmesi ile sona erdi.

Samet Doğru - Abdullah Çibir

