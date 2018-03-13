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Bursa-İstanbul otobanında feci kaza: 2 kişi yanarak öldü

Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi.

Bursa-İstanbul otobanında feci kaza: 2 kişi yanarak öldü

13 Mart 2018 11:17

Kaza, Bursa-İstanbul otobanı istikameti viyadük 2 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten geldiği iddia edilen 16 M 0301 plakalı otomobil, karşı sertten gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi. Diğer otomobildeki 3 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle otobanda trafik tek şeritten sağlanıyor.  

Musa Öztürk - Uğur Buber

 

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