Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü ile ilişkili olduğu belirlenen Bursa’daki 16 ayrı eğitim kurumunun bağlı olduğu daha önce kayyım atanan ve ardından çalışma ruhsatı iptal edilen SİLM Eğitim Tesisleri İşletme Ticaret A.Ş. isimli şirkete yönelik yapılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcılığı talimatıyla Bursa merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılarak FETÖ üyesi oldukları belirlenen 121 kişi gözaltına alındı. Bursa’da gözaltına alınan 28 kişi sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, zanlılar adliyenin arka kapısından içeriye alındılar.



Yusuf Ali Arslan

