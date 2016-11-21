Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 121 gözaltı

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 121 gözaltı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 121 kişi gözaltına alındı. Bursa’da paralel yapının eğitim tesislerinin bağlı olduğu daha önce kayyum atanan ve çalışma ruhsatı iptal edilen SİLM AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 121 gözaltı

21 Kasım 2016 09:41

Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü ile ilişkili olduğu belirlenen Bursa’daki 16 ayrı eğitim kurumunun bağlı olduğu daha önce kayyım atanan ve ardından çalışma ruhsatı iptal edilen SİLM Eğitim Tesisleri İşletme Ticaret A.Ş. isimli şirkete yönelik yapılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcılığı talimatıyla Bursa merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılarak FETÖ üyesi oldukları belirlenen 121 kişi gözaltına alındı. Bursa’da gözaltına alınan 28 kişi sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, zanlılar adliyenin arka kapısından içeriye alındılar.
 

Yusuf Ali Arslan
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!