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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bursa KOM Şube Müdürlüğü Bursa merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'nün mahrem imamı olduğu tespit edilen bir şahıs ile çoğu öğretmen toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

30 Mayıs 2018 12:03

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa merkezli olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Iğdır ve Antalya'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda, FETÖ'nün mahrem imamı olduğu tespit edilen bir kişi ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve FETÖ ele başı Fethullah Gülen'in Bank Asya'yı kurtarma talimatına uydukları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şahıslar ilk ifadeleri alınmak üzere Bursa KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.  

Derya Evren
 

 

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