Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün sözde insan kaynakları sorumlusu olarak faaliyet gösteren, devletin anayasal kurumlarına örgüt mensuplarını kriptolamak suretiyle sızdıran ve hakkında yakalama kararı bulunan Semih kod adlı Necati U. isimli şahıstan ele geçirilen dijital veriler operasyona yön verdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Bursa merkezli olmak üzere Erzurum, Bitlis ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

FETÖ’nün okullarında, dershanelerinde, şirketlerinde, üniversitesinde ve diğer bazı birimlerinde terör örgütü adına "imam" ve "abi" gibi sıfatlar altında görev yaptıkları ve terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan illegal ByLock programını kullandıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 18 zanlı, bu sabah saatlerinde hakim karşısına çıkartılmıştı. Sorguları tamamlanan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cengiz Gündüz

