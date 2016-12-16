Eklem rahatsızlıklarının dünyada 40 yaş üstü birçok insanın en büyük derdi olduğunu belirten Dr. Kayhan Turan, bu teknolojiyi Bursa’ya ilk getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Yapılan operasyonun klasik protez ameliyatlarına göre avantajlarını sıralayan Kayhan Turan, “Protez ameliyatlarının başarılı olması için protezin diz veya kalça eklemine doğru yerleştirilmesi çok önemlidir. Protezin elle yerleştirildiği klasik ameliyatlarda doktorun becerisine bağlı olarak hata payı artar ya da azalır. Robotik diz cerrahisinin en önemli özelliği, hata payını 0,1 minimetre gibi asgari seviyeye indirmesidir. Hatta cerrahın hata yapmasına izin vermez de diyebiliriz. Bu yöntemde önce hastanın dizinin 3 boyutlu haritası bilgisayara yüklenir. Hassas dijital ölçümlerle özel hazırlanan, kemik yapısına çok benzeyen protezin hastaya en uygun, en ideal şekilde yerleştirilmesi sağlanır. Ayrıca mafsalın sadece sorunlu kısmının yenilenmesine imkan tanıdığı için sağlıklı doku ve kemiği korumuş olur. Klasik ameliyatlara nazaran daha küçük kesi yeterli olduğundan, kan kaybı daha az, iyileşme süresi çok daha hızlı, ağrı da daha az olur. Protezin hastaya en uygun şekilde yerleştirilmesi sayesinde ameliyat sonrası dizlerin tam bükülebilmesi de mümkün olur. Bu da hastanın dizini daha doğal hissetmesini, günlük hayata kolay dönüş yapmasını sağlar” dedi.

Robotik diz cerrahisi ameliyatının Bursa’nın yanı sıra İstanbul’daki tek bir özel hastanede yapıldığını ifade eden Dr. Kayhan Turan, “Robotik cerrahi ile kalça protezi ameliyatı şimdilik sadece Bursa’da yapılabiliyor. Bursa’daki robotik diz ve kalça protezi ameliyatlarının SGK anlaşmalı olarak yapılabilmesi, dar gelirli SGK’lı hastaların da yüksek standarttaki bu yöntemden faydalanmasını sağlıyor. Uluslararası standartlardaki birçok hastanesi ve doğal termal kaynakları ile sağlık turizminde önemli bir yere sahip olan Bursa, ortopedik cerrahide robotik yöntemlerin SGK anlaşmasıyla yapılabildiği tek il olarak ortopedik cerrahinin merkezi olma yolunda da ilerliyor” diye konuştu.



Abdullah Çibir