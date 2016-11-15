Bursa 9. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Bursa OtoShow 2016), TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluştu. TÜYAP Bursa Fuarcılık ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan fuar, 5 gün sürecek. Ünlü markaların son model araçlarının görücüye çıktığı fuar büyük ilgi gördü. Fuarda sergilenen araçların fiyatları ise 50 ile 700 bin lira arasında değişiyor.

Firmaların araçlarını tanıttığı fuara katılan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Burayı gezmek çok keyifli. Eski ve son model araçları görecekler. Güzel vakit geçirilebilecek bir yer. Son modeller burada sergileniyor. Ben şu anda çok mutluyum. ÖTV’nin düşmesiyle alakalı hükümetimiz bir çalışma yapıyor” dedi.

Burak Türker



