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Bursa polisi, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

NARKO-TEM Whatsapp ihbar hattına gelen ihbarı değerlendilen Bursa polisi yaptığı operasyonla çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Bursa polisi, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

28 Ekim 2017 10:47

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri NARKO-TEM Whatsapp ihbar hattına uyuşturucu satışı yapan şahıslarla ilgili gelen ihbarı değerlendirerek Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde bir çok adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar da kullanmak için uyuşturucu madde satın almak bulundurmak suçundan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid maddeleri ele geçirildi. Yapılan operasyonla adliyeye sevk edilen 12 şahıstan 9'u hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılmış ayrıca Ç.K Y.D Z.K isimli şahısların evlerinde paketler halinde sentetik kannabinoid madde ele geçirilmiş bu 3 şahıs ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Etiketler: bursa, uyuşturucu

 

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