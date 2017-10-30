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Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi, whatsapp hattına gelen ihbarlarla uyuşturucu satıcılarına darbe vurmaya devam ediyor.

Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

30 Ekim 2017 11:56

Bursa'dan İstanbul'a giden bir araçta uyuşturucu olduğu ihbarını alan ekipler, içerisinde N.T ve B.T'nin bulunduğu 16 plakalı aracı otobanın kuzey gişelerinde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 510 gram esrar ve 99 ecstasy hap ele geçirildi.

Ekiplerin Osmangazi'nin Tuna Mahallesi'nde yaptığı bir diğer operasyonda ise, kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan Y.K ve T.G isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucu sattıkları tespit edilen L.D, S.A. ve E.T. de yakalandı. Bu şahısların ikametinde yapılan aramada 60 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 36 adet ecstasy hap, bir miktar kannabinoid ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Toplam 7 şahıstan 2'si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, L.D, S.A. ve E.T. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. 

Burak Türker

Etiketler: Bursa polisi, zehir tacirleri

 

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