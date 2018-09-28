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Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor!

Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor!
Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor!

Bursa narkotik ekipleri uyuşturucu içtikleri tespit edilen 10 kişinin ifadesinden yola çıkarak zehir ticareti yapan 2 kişiye ulaştı.

Yapılan baskında gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine aman vermiyor. Ekipler son olarak uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 10 kişiyi yakalayarak ifadelerine başvurdu.

İfadelerden yola çıkan ekipler zehir ticareti yaptıkları tespit edilen İ.K. ve E.Ü. isimli 2 kişiyi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şahıslara yönelik baskın düzenleyen ekipler ev, iş yeri ve üst aramalarında 36 gram metamfetmin, 7 adet sentetik ecza, bir miktar sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 13 adet kartuş ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

Derya Evren
 

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