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Bursa şehidini gözyaşları içinde uğurladı

Bingöl'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gencer, gözyaşları içerisinde uğurlandı. Şehidin geride kalan erkek kardeşi, "Ağlayıp onları sevindirmeyeceğiz, dik duracağız" dedi. Bir yaşındaki çocuğuna sarılarak, "Oğlumuz bana emanet" diyen şehidin eşi herkesi ağlattı.

Bursa şehidini gözyaşları içinde uğurladı

11 Ağustos 2017 18:33

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Hüseyin Gencer (26), Bursa'nın İnegöl ilçesinin Kurşunlu köyünde binlerin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Evli ve bir çocuk babası şehit askerin cenazesi Bingöl'de düzenlenen törenin ardından baba ocağına helallik alınması için getirildi. Askerlerin omuzlarında evin bahçesine getirilen şehidin na'şına ailesi göz yaşları içerisinde sarıldı. Bir yaşındaki oğlu Ömer ile Eskişehir'den gelen eşi Nurgül, kardeşleri Ali ve Hatice, anne ve babası İsmail ve Şekernaz Gencer, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. 

Şehidin erkek kardeşi Ali Gencer ise, "Ağlayıp onları sevindirmeyeceğiz, dik duracağız" derken, eşi Nurgül Gencer oğluna sarılıp, "Yavrumuz bana emanet" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneye evin önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından zaman zaman sakinleştirici iğne yapıldı. Şehit uzman çavuşun babaevine ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Kurşunlu Sebze Hali'nde kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı. 

Törene katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şehit babası İsmail Gencer'e taziye dileklerini bildirdi. Törene Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da katıldı. Dualarla uğurlanan şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi. 

Abdullah Çibir - Samet Doğru

Etiketler: Bingöl, gözyaşları


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