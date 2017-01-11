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Bursa şiddetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan lodos yüzünden vatandaşlar ana caddelerde yürümekte güçlük çektiler.

Bursa şiddetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı

11 Ocak 2017 23:02
Bursa şiddetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran lodos sebebiyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu ve çöp bidonları etrafa saçıldı. Şehir merkezinde ise vatandaşlar yolda güçlükle yürüdüler. O anlar ise kameraya yansıdı.

Öte yandan şehrin bir çok noktasından polis ekiplerine fırtına sebebiyle ihbar yağdı. Nilüfer ilçesinde bir vincin fırtınada hareket ettiği ihbarı sebebiyle polis de alarma geçti. Bir inşaatın tuğlaları ise fırtınadan dolayı yere düştü. Şehir merkezindeki karlar ise lodosla birlikte eridi. Yetkililer, çatılardaki yoğun karların lodosla birlikte muhtemel bir faciaya yol açmaması için uyarıda bulundu.
İtfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gece boyunca ihbarlara karşı teyakkuz haline geçti. 

Uğur Uslubaş
 

Etiketler: bursa, lodos


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