Uludağ ile şehir merkezi arasında ulaşım köprüsü alternatiflerini arttırmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kuştepe, İvaz Paşa ve Alacahırka gibi semtlerden de kent merkezine ulaşımı kolaylaştıracak projenin anıtlar kurulundan çıkmasını bekliyor.

Yapılan çalışmalarda son noktaya gelindiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Uludağ’a çıkan teleferik projesiyle BursaRay’ı entegre ederken, Setbaşı, Gökdere ve Zafer Parkına inecek şekilde projesi planladık. Bizim hedefimiz insanların Uludağ’a çıkmak için Teleferik semtine gitmeden, herhangi bir metro istasyonundan Gökdere istasyonundan ulaşımını sağlamak. Bu proje şu anda ihaleye çıktı. İnşallah hedefimiz bunu bir yıl içinde bitirebilmek. Şu anda proje için Anıtlar Kurulu'ndan onay alındı. İhale tarihini almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayı içerisinde ihale çalışmasını başlatmayı düşünüyoruz” dedi.

Diğer teleferik projesinin ise Osmangazi ilçesindeki dağ eteklerinde gerçekleştirileceğini belirten Altepe, “Bu projeyle Kuştepe, İvaz Paşa ve Alacahırka gibi semtlerden kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. Projeye göre BursaRay Kültürpark İstasyonu’nda inen vatandaşlarımız teleferikle, Kültürpark’ın üzerinden geçerek Pınarbaşı Parkı’na kadar gidebilecekler, Pınarbaşı İstasyonu’ndan şehir merkezi ve Hisar bölgesine ulaşabilecek. Pınarbaşı’ndan devam eden yolcularımız Kuştepe İstasyonu’nda üçe ayrılan hatla, batıda Demirkapı üzeri ve Alacahırka’ya, doğuda İvaz Paşa ve Maksem’e ve üçüncü kolda da Yiğitali yaylasına çıkabilecek. Bu proje hem turizme büyük değer katacak hem de tüm dağ eteklerini Kültürpark İstasyonu’na bağlayacak. Bursa’nın ulaşımına nefes aldıracak. Bu da şu anda Anıtlar Kurulu'nda onay aşamasında. Bittiği gibi ihaleyi çıkaracağız. Çünkü havayı kullanmak ulaşım için çok önemli” diye konuştu.

Bir yıl içerisinde bu iki projenin de inşaatına birlikte temel atmayı hedeflediklerini belirten Altepe, Bursa’yı metroyla ulaşılabilir bir kent haline getireceklerini söyledi.

Abdullah Çibir



