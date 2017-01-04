Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bursa trafiği hava yoluyla çözüme kavuşuyor

Bursa trafiği hava yoluyla çözüme kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gökdere Teferrüç teleferik hattının gerekli izin ve onayları aldığını ihale aşamasında olduğunu, Kültürpark Pınarbaşı Alacahırka hattının ise Anıtlar Kurulu'ndan onay beklediğini söyledi. Başkan Altepe, inşaata kısa sürede başlayacaklarını, metro ile entegre olan sistem sayesinde trafiğin rahatlamasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Bursa trafiği hava yoluyla çözüme kavuşuyor

04 Ocak 2017 10:29

Uludağ ile şehir merkezi arasında ulaşım köprüsü alternatiflerini arttırmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kuştepe, İvaz Paşa ve Alacahırka gibi semtlerden de kent merkezine ulaşımı kolaylaştıracak projenin anıtlar kurulundan çıkmasını bekliyor.

Yapılan çalışmalarda son noktaya gelindiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Uludağ’a çıkan teleferik projesiyle BursaRay’ı entegre ederken, Setbaşı, Gökdere ve Zafer Parkına inecek şekilde projesi planladık. Bizim hedefimiz insanların Uludağ’a çıkmak için Teleferik semtine gitmeden, herhangi bir metro istasyonundan Gökdere istasyonundan ulaşımını sağlamak. Bu proje şu anda ihaleye çıktı. İnşallah hedefimiz bunu bir yıl içinde bitirebilmek. Şu anda proje için Anıtlar Kurulu'ndan onay alındı. İhale tarihini almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayı içerisinde ihale çalışmasını başlatmayı düşünüyoruz” dedi.
Diğer teleferik projesinin ise Osmangazi ilçesindeki dağ eteklerinde gerçekleştirileceğini belirten Altepe, “Bu projeyle Kuştepe, İvaz Paşa ve Alacahırka gibi semtlerden kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. Projeye göre BursaRay Kültürpark İstasyonu’nda inen vatandaşlarımız teleferikle, Kültürpark’ın üzerinden geçerek Pınarbaşı Parkı’na kadar gidebilecekler, Pınarbaşı İstasyonu’ndan şehir merkezi ve Hisar bölgesine ulaşabilecek. Pınarbaşı’ndan devam eden yolcularımız Kuştepe İstasyonu’nda üçe ayrılan hatla, batıda Demirkapı üzeri ve Alacahırka’ya, doğuda İvaz Paşa ve Maksem’e ve üçüncü kolda da Yiğitali yaylasına çıkabilecek. Bu proje hem turizme büyük değer katacak hem de tüm dağ eteklerini Kültürpark İstasyonu’na bağlayacak. Bursa’nın ulaşımına nefes aldıracak. Bu da şu anda Anıtlar Kurulu'nda onay aşamasında. Bittiği gibi ihaleyi çıkaracağız. Çünkü havayı kullanmak ulaşım için çok önemli” diye konuştu.
Bir yıl içerisinde bu iki projenin de inşaatına birlikte temel atmayı hedeflediklerini belirten Altepe, Bursa’yı metroyla ulaşılabilir bir kent haline getireceklerini söyledi.

Abdullah Çibir

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç