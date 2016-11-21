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Bursa trafiğini bu kamyonlar kilitliyor

Bursa'da ağır tonajlı araçlar şehir merkezinde yasak saatlerde trafiği kilitliyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ise trafik polisinin denetimlerini arttırmasını isterken, kaç ağır tonajlı araca şehir içinde güzergah izin belgesi verildiği de sorgulanıyor.

Bursa trafiğini bu kamyonlar kilitliyor

21 Kasım 2016 08:59

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın şehir içine yasak saatlerde giren ağır tonajlı araçlarla ilgili denetimleri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Meclis üyeleri, denetimlerin yetersiz olduğunu dile getirdiler. Fabrika ve okullardaki mesai saatlerinin tedbir amaçlı 07.00'ye çekilmesinin tartışıldığı bir ortamda gün içinde şehir içinde cirit atan ve trafiği kilitleyen kamyonların neden kontrol edilmediği de masaya yatırıldı.

Bursa'da ağır tonajlı araçların sabah 06.00-10.00 arası ile akşam 16.00-20.00 saatleri arasında şehir merkezine girmeleri yasak. Bu saatlerin dışında da kamyonların şehir merkezine girişlerine günlük izinler Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'ndan, uzun süreli izinler ise UKOME'den veriliyor. Ancak kamyonlar ve TIR'ların çoğu bu yasağı dinlemiyor.

Bursalılar ise özellikle İzmir ve Ankara Yolu'nda denetimlerin yetersiz olduğunu ifade ederken, bu araçların şehir merkezine sokulmamasıyla trafiğin bir nebze olsun rahatlayacağını dile getiriyorlar. Zabıta ekipleri yasağı ihlal eden kamyon ve TIR'lara 219 lira ceza kesiyor.

CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ, uygulanan denetim ve tedbirleri Büyükşehir Meclisi'nde gündeme taşırken, "2016 yılı içinde UKOME'den şehir içi yolları kullanmak üzere, 'şehir içi güzergah izin belgesi' alan ağır tonajlı araç sayısı kaçtır? İzinsiz trafiğe çıkan araçlar, hangi yöntemlerle tespit edilmektedir? 2016 yılı içinde ihlal yapan araç sayısı kaçtır? Uygulanan denetim ve tedbirler nelerdir? sorularını emniyet ve zabıta ekiplerine yöneltti. 

Etiketler: bursa, bursa trafiği


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