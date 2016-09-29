Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bursa vali yardımcısı Bulgurlu gözaltına alındı

Bursa vali yardımcısı Bulgurlu gözaltına alındı

Bursa vali yardımcısı Emir Osman Bulgurlu gözaltına alındı.

Bursa vali yardımcısı Bulgurlu gözaltına alındı

29 Eylül 2016 13:54

Bursa Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında vali yardımcısı Emir Osman Bulgurlu gözaltına alındı. 28.06.20015 tarih ve 2015/398 sayılı müşterek kararname ile Antalya Manavgat Kaymakamlığından Bursa Vali Yardımcılığına atanan 2 çocuk babası Emir Osman Bulgurlu (55) gözaltına alındı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Bulgurlu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde İktisat Ana Bilim dalında Yüksek Lisans yaptı.Bulgurlu daha önce İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu.

21 tutuklunun 5'i sohbet ablası
Öte yandan dün tutuklanan 21 kişiden 5'inin sohbet ablası olduğu öğrenildi. Geri kalan 16 kişinin ise, Aktif-Sen sendikasına üye olduğu açıklandı. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: Emir Osman Bulgurlu, fetö


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!