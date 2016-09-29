Bursa Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında vali yardımcısı Emir Osman Bulgurlu gözaltına alındı. 28.06.20015 tarih ve 2015/398 sayılı müşterek kararname ile Antalya Manavgat Kaymakamlığından Bursa Vali Yardımcılığına atanan 2 çocuk babası Emir Osman Bulgurlu (55) gözaltına alındı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Bulgurlu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde İktisat Ana Bilim dalında Yüksek Lisans yaptı.Bulgurlu daha önce İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu.

21 tutuklunun 5'i sohbet ablası

Öte yandan dün tutuklanan 21 kişiden 5'inin sohbet ablası olduğu öğrenildi. Geri kalan 16 kişinin ise, Aktif-Sen sendikasına üye olduğu açıklandı.

Ahmet Faruk Çabuk