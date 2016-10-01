28.06.20015 tarih ve 2015/398 sayılı müşterek kararname ile Antalya Manavgat Kaymakamlığı'ndan Bursa Vali Yardımcılığı görevine tayin edilen 2 çocuk babası Emir Osman Bulgurlu (55), 29 Eylül Perşembe günü (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emir Osman Bulgurlu, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bulgurlu, daha önce İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Ahmet Faruk Çabuk