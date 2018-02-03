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Bursa Valisi Küçük, bombalı saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, eşi Ayşe Küçük ile birlikte terör saldırısında yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bursa Valisi Küçük, bombalı saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti

03 Şubat 2018 23:48

Ziyaret sonrasında konuşan Bursa Valisi Küçük, "Yaralı arkadaşımızı ziyaret ettik. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Birkaç gün içinde de inşallah tekrar görevinin başına dönecektir” ifadesini kullanarak şunları vurguladı:

“Başta polis memuru arkadaşımıza ve ailesine olmak üzere Emniyet Teşkilatımıza ve Bursa'mıza geçmiş olsun. Ülkemiz üzerinde kötü emelleri olan tüm terör oluşumlarıyla, örgütleriyle dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz. Onların yaptığı hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bugün nasıl sınırlarımızın dışında 'Kahraman Ordumuz' nifak yuvalarını tek tek kurutuyorsa, polisimiz ve jandarmamız da sınırlarımız dâhilinde milli birlik ve beraberliğimize kasteden tüm unsurların başını ezecektir. Onurlu mücadelemiz azalmayacak bilakis artarak sürecektir." 

Yusuf Ali Arslan
 

 

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