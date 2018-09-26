Bursa Valisi patlamanın olduğu bölgede inceleme yaptı

Osmangazi ilçesi Mesken Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında 3 katlı bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen ve incelemeler bulunan Vali İzzettin Küçük, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını ifade etti. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili de bilgi veren Vali Küçük, “Saat 16.00 civarında doğalgazdan kaynaklanan bir patlama olduğunu öğrendik. Apartman girişinde olması zayiatı azalttı. 6 yaralımız var, birisinin yanıkları fazla olduğu için yanık merkezine sevk edilerek tedavisine başlandı. Diğer yaralılarımız kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınacak. Binalarda hasar var, özellikle patlamanın meydana geldiği binada ciddi hasar var. Çevre binalarda da hasar olduğunu tespit ettik. Binaları tehlike arz edebilme ihtimaline karşı boşalttık. Buralarda inceleme yapılacak. Mağdur vatandaşlarımız kısmen kendi akrabalarının yanına yerleşecek. Yer bulamayan vatandaşlarımız ise otellere yerleştirilecek açıkta kimse kalmayacak. Herhangi bir akrabası olmayan aile varsa hemen kayıtlarını alıp harekete geçeceğiz. Patlamadan hemen sonra itfaiye ekiplerimiz polis ekiplerimiz AFAD ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Buradaki doğalgaz hattı kapatıldı, elektrik hatları kapatıldı. Şu an tehlike arz edecek herhangi bir şey yok. Çok geçmiş olsun Allah yaralılarımıza acil şifalar versin. Dediğim gibi patlama büyük bir patlama şiddetli bir patlamaydı, tesellimiz bu patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmamasıdır. Burada tabii hasar tespit çalışmasında yapılacaktır. Araçlarında hasar olanlar var evlerinde hasar olanlar var. Ne gerekiyorsa daha sonra tespit edilerek yerine getirilecektir” dedi.

Uğur Uslubaş - Abdullah Çibir

