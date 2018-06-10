Bursa yerli ve Milli teknolojilere kilitlendi

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye’nin siyasi istikrarı ve ekonomik kazanımlarıyla, kendi kaderini tayin etme gücünü elde etmeyi başardığını ifade etti. Katma değerli üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyici kanun ve reformların hayata geçirilmesinin beklendiği bir dönemde döviz kurlarında aşırı bir dalgalanma yaşandığını kaydeden Burkay, “Bu zorlu süreçte istikrarı önceliklendiren akılcı politikalar ve doğru zamanda alınan önlemler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Merkez Bankası’nın dövize müdahalesini yerinde buluyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’ye güvenen kaybetmedi”

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye’nin son 15 yıllık süreçte ekonomi tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye’nin her yıl ortalama yüzde 6’lık bir büyüme performansı sergilediğini ve ihracatının da 35 milyar dolardan 160 milyar dolar seviyelerine geldiğini dile getiren Burkay, “Türkiye’ye yatırım yapan orta ve uzun vadede mutlaka kazanmıştır. Türkiye’ye ve Bursa’mıza güvenen yatırımcılar bundan sonra da kazanmaya devam edecektir. Bizler hedeflerimiz doğrultusunda üretmeye, yeni istihdam alanları oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan İbrahim Burkay, 24 Haziran’daki ‘Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin Türkiye’nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınması için dönüm noktası olacağını söyledi. Milli iradenin yönetime daha çok yansıdığı, bürokratik süreçlerin en aza indirgendiği yeni sistemin hayata geçeceğini ifade eden Burkay, “Demokrasi tarihimiz açısından yeni bir milat niteliği taşıyan 24 Haziran’da oluşacak yeni hükümet sistemiyle ulusal kalkınma hedeflerimize dönük hamleler daha da ivme kazanacak. Ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 için belirlediğimiz hedeflere çok daha hızlı ulaşacaktır. Siyasi istikrarın güçlenmesi daha güçlü bir ekonomiyi de ortaya çıkaracaktır. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye’nin ortaya çıkacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde gündemin ilk sırasında yine ekonominin oluşturacağını kaydeden Burkay, “Devletimiz son dönemde birçok sektörde sanayiciyi destekleyen kanun ve reformları hayata geçirdi. İş dünyamızda heyecan oluşturan bu reformların yeni dönemde hayata geçirilmesini ve ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunu desteklemesini bekliyoruz. Bu yeni dönemde beklentilerimiz, atılan bu reform adımlarının daha hızlandırılmasıdır. Güçlü ekonomi Güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda Bursa iş dünyası olarak bizler de katkımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“Yerli teknolojilerde çağ atladık”

Türkiye’nin ve Bursa’nın ülkesine güvenerek üretim ve istihdamdan vazgeçmeyen müteşebbislerin çabalarıyla ‘Yerli ve milli teknolojilerde’ önemli bir çağ atladığını kaydeden Burkay, savunma sanayinde 2000’li yıllarda yüzde 20 seviyelerinde olan yerlilik oranlarının bugün yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldiğine işaret etti. Savunma sanayindeki yatırımlar sayesinde modern ekipmanlarla donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava, kara ve denizde her türlü ihtiyacını karşılayan bir kapasiteye ulaştığını dile getiren Burkay, “Yerli ve milli üretimden asla vazgeçemeyiz. Ülkemizin bu konuda önemli bir potansiyeli var. Yerli üretim kabiliyetimizi ne kadar artırırsak, ülkemizin dışa bağımlılığı da o denli azalacaktır” şeklinde konuştu.

Ortak aklın gücünü harekete geçiren ve farklı sektörler arasındaki sinerjiyi yakalayanların rekabetteki liderliği elinde tuttuğunu ifade eden Başkan Burkay, “55 yıl önce Türkiye’yi organize sanayi bölgesi yapılanması ile tanıştıran BTSO, bugün de TEKNOSAB ile Bursa’mızı ve ülkemizi yeni bir vizyona kavuşturdu. Yıl sonuna kadar ilk fabrika inşaatlarına başlamayı planladığımız TEKNOSAB, toplamda 25 milyar TL’lik yatırımla hayata geçiyor. Modern altyapısı ve çevreci özellikleri ile birlikte, önemli lojistik avantajları olan, Ar-Ge ve teknoloji merkezleri ile üniversitesinin de bulunduğu TEKNOSAB, ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine 40 milyar dolar katkı sağlayacak bir potansiyel taşıyor” açıklamalarında bulundu.

“Bursa ciddi bir potansiyel taşıyor”

Bursa’nın yerli üretim noktasında ciddi bir potansiyel taşıdığını kaydeden Başkan Burkay, “Bursa, yerli metrobüs, uçak, tramvay, 3D yazıcı, asfalt plenti, lazer çip, rezonatör gibi stratejik alanlarda önemli bir üretim yeteneğine sahip. BTSO liderliğinde kümelenen yaklaşık 600 firmamız, ülkemizin havacılık ve savunma teknolojileri alanında artık daha aktif olarak yer alıyor. Gururla ifade etmek istiyorum ki ülke ekonomimizin dinamosu olan Bursa, Oda’mızın liderliğinde yürütülen projelerle ülkemizin yerli ve milli üretim hedeflerine katkısını her geçen gün daha da artırmaktadır. TEKNOSAB’ın yanı sıra KOBİ’lerimiz için başlattığımız KOBİ OSB projemiz de firmalarımızın üretim ve ticaret zinciriyle verimlilik artışlarına katkılar sunacak. BUTEKOM ve Model Fabrika gibi projelerle kentimizin ve ülkemizin ileri teknoloji üretimine daha da yüksek düzeyde katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın 14 milyar dolara yakın ihracat performansı ile ikinci büyük ihracatçı kenti kimliğine sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, BTSO’nun ortaya koyduğu 40’a yakın makro proje ile kent ekonomisine motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti. Başkan Burkay, “Oda’mızın projelerinin da katkılarıyla Bursa, Türkiye ekonomisi içindeki payını hızla yükseltiyor.” şeklinde konuştu.

5 yılda 920 yeni ihracatçı

BTSO’nun birçok oda ve borsaya model olan Ticari Safari, Ur-Ge ve Küresel Fuar Acentesi projeleriyle firmaların ihracatçı kimliğini güçlendirdiğini kaydeden Burkay, şöyle konuştu: “Ülkemizin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi Projemiz ile 5 yılda 150 uluslararası fuar ve iş gezisi organizasyonu düzenledik. Bu fuarlara birçoğu yeni pasaport çıkaran yaklaşık 5 bin 500 üyemizi taşıdık. Ticari Safari ile 80’i aşkın ülkeden yaklaşık 16 binden fazla kişiye ulaşan alım heyetlerini ağırladık. Ur-Ge ve kümelenme projelerimiz kapsamında da yaklaşık 600 firmamız uluslararası alanda her geçen gün daha da güçlü hale geliyor. Bu çalışmaların da katkısıyla kentimiz, son 5 yılda 920 yeni ihracatçı kazandı. Bursa, üreten Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya bundan sonra da devam edecek.”