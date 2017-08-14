Diğer
Kategoriler

Bursa'da 1 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

Bursada 1 kilo bonzai ele geçirildi

14 Ağustos 2017 09:57

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda operasyonun startını verdi. Bir süredir takip ettikleri R.E. ve N.Y.'nin evinde ve aracında arama yapan ekipler, 1 kilogram bonzai ile bir miktar esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirdi.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde de çeşitli noktalara operasyon gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen R.T.’yi yakaladı. Yapılan üst aramasında R.T.’den 10 grama yakın sentetik uyuşturucu ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Etiketler: bonzai, bursa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç