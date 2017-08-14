Bursa'da 1 kilo bonzai ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda operasyonun startını verdi. Bir süredir takip ettikleri R.E. ve N.Y.'nin evinde ve aracında arama yapan ekipler, 1 kilogram bonzai ile bir miktar esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirdi.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde de çeşitli noktalara operasyon gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen R.T.’yi yakaladı. Yapılan üst aramasında R.T.’den 10 grama yakın sentetik uyuşturucu ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.