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Bursa'da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucuların bin kişiyi zehirleyebileceği öğrenildi.

Bursada 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

10 Kasım 2017 10:37

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ili ile bağlantı kurarak yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. M.A. ile M.S., ekipleri tarafından Mudanya'da gözaltına alındı. Bu şahıslarla bağlantısı bulunan S.A.'nın aracı otobanda durduruldu. Yapılan aramalarda bin 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanan 6 kişi hakkında da işlem yapıldı. Bu şahıslara uyuşturucu satan bir kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden M.A., S.A. ve T.T. tutuklandı. 

Etiketler: bursa

 

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