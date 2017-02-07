Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bursa’da 1 yılda 17 bin bağımlı tedavi oldu (Bursa haberleri)

Bursa’da 1 yılda 17 bin bağımlı tedavi oldu (Bursa haberleri)

Bursa'da 2016 yılında madde ve alkol bağımlılığıyla ilgili AMATEM'e 17 bin kişinin başvurduğunu, 624 hastanın yatarak tedavi edildiğini belirten Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof Rüstem Aşkın, Şehir Hastanesi'nin yanına yüksek güvenlikli madde bağımlılığı tedavi hastanesi inşa edildiğini açıkladı.

Bursada 1 yılda 17 bin bağımlı tedavi oldu (Bursa haberleri)

07 Şubat 2017 08:59

Bursa'da Valiliğin önderliğinde tüm kurumların bağımlıları uyuşturucudan kurtarmanın yollarını aradıklarını belirten Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, “Bağımlıyı zorla yatırsak tedavi edebilir miyiz? Ben kendim psikiyatri doktoruyum. 10 tane gönüllü madde bağımlısını yatırdık, 2 tanesini de zorla yatırdık. Böyle yaparsak, bu defa gönüllü yatanların da tedavileri bozuluyor. Onlar da tedavi olmaktan vazgeçiyor. Zorla yatırdığımız bağımlılar, 'Sizi şikayet edeceğiz' diyor. Bunlar böyle bağırmaya başladığı zaman biz gönüllü olarak yatanları da tedavi edemiyoruz. Bağımlılarla ilgili zorla tedavi şansımız yok. Dünyada da zorla tedavi yok” dedi.

Bağımlı kliniğinini ruh sağlığı hastanesinde açacaklarını ifade eden Prof. Rüstem Aşkın, “Yapımı devam eden şehir hastanesinin yanında yüksek güvenlikli psikiyatri hastanemiz yapılıyor. Bu hastane açıldığında Türkiye’de ilk olacak. Bu hastane 100 yatak kapasiteli olacak. Nedir bu yüksek güvenlikli hastane? Kişi ağır bir suç işlemiş, ama şizofren; biz onları rızaları olmadan yatırabiliyoruz. Hapiste yatması gereken kişileri evine göndermek son derece tehlikeli. Bu gibi şahıslar için dışı Adalet Bakanlığına, içi Sağlık Bakanlığına bağlı yüksek güvenlikli psikiyatri kurumları olacak. Bu hastane birkaç yıl içinde hizmete girecek” şeklinde konuştu.
Hem emniyette, hem de Amatem'de kişinin kanındaki uyuşturucunun tespit edilebildiğini anlatan Rüstem Aşkın, “Madde bağımlılığının sadece emniyet takibi ve polisiye tedbirlerle çözülme şansı yok. Bu konuda tüm kurumlar koordinasyon içinde çalışıyoruz. 2016 yılında Amatem'e poliklinik başvurusu yapan kişi sayısı 17 bin 116 oldu. Çematemde ise bin 28 çocuğumuz ayakta poliklinik muayenesi gördü. Amatem'de 624 hastayı yatırarak tedavi ettik Çematem'de 134 çocuk ve ergeni yatırarak tedavi ettik” diye konuştu.

 Burak Türker 
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!