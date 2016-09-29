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Bursa'da 12 zehir taciri tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı.

Bursada 12 zehir taciri tutuklandı

29 Eylül 2016 21:48

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yıldırım ilçesinin Beyazıt, Hacivat mahalleleri, Osmangazi'nin Mehmet Akif Ersoy, Ebu İshak, Demirtaş ile Küplüpınar mahalleri, Nilüfer'in Konak ve Gemlik'in Kumsuz mahallelerine operasyon yaptı. Şafak vakti eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Bir evde yapılan aramalarda 33 kök kenevir, 1 kilogram 621 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 36 gram bonzai, 62 adet ectasy, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet tabanca, şarjör, 2 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği Alfa, çöp kovasındaki uyuşturucuyu buldu. Daha sonra aynı odada yapılan aramada Alfa, bacaya gizlenen uyuşturucuyu da buldu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 16 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satmak suçundan yargılanan şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Enver Fatih Tıkır
 

Etiketler: zehir taciri


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